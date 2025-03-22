В МИД России заявили о готовности Москвы ответить на удары Украины

Захарова: РФ оставляет за собой право на симметричный ответ на удары Украины

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Помимо этого зафиксированы очередные случаи направления дронов ВСУ на жилые дома», — сказала она.

Захарова добавила, что подобными действиями киевские власти демонстрирует полную недоговороспособность и показывают свое нежелание достигать договоренностей по урегулированию конфликта.

Захарова уже заявляла, что Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие.

18 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о договоренности президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, о ключевых шагах к деэскалации конфликта на Украине. Одним из условий достижения мира является отказ от обстрела инфраструктуры.

Ранее Захарова раскрыла подробности о составе делегации России на встрече с США.