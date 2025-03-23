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Стало известно, когда второй авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток

USNI: второй авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток через 2-3 недели
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Petty Officer 1st Class Ryre Arc/Global Look Press

Вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson должна прибыть на Ближний Восток для усиления американской группировки в регионе через две-три недели. Об этом сообщает United States Naval Institute (USNI) News.

В публикации отмечается, что об отправке второго авианосца распорядился министр обороны США Пит Хегсет. Решение было принято на фоне нанесения массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

Подчеркивается, что в текущий момент в Красном море находится американская авиационная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman.

До этого сообщалось, что командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде.

Также сообщается о том, что США нанесли авиаудары по району Сакин в провинции Саада на севере Йемена. Именно там расположен основной штаб хуситов.

В пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил о намерении «полностью уничтожить» движение хуситов, чтобы обеспечить свободу судоходства в Красном море.

Ранее в США заявили о бесполезности ударов по хуситам.

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