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В США заявили о бесполезности ударов по хуситам

NYT: удары США по хуситам не помогли обезопасить судоходство в Красном море
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Naif Rahma/Reuters

Мирный процесс вокруг конфликта в Газе застопорился, что привело к напряженности в регионе, а США не смогли обезопасить судоходство в Красном море. Об этом пишет The New York Times.

Американские ВВС нанесли удары по позициям хуситов, однако те продолжили атаковать суда в Красном море. Они пытались нанести ущерб авианосцу США Harry Truman.

Глава направления политических рисков по Ближнему Востоку Джек Кеннеди заявил, что США недостаточно лишь авианалетов, чтобы решить данный вопрос.

Отмечается, что даже после ударов по хуситам со стороны США, ведущие судоходные компании, включая Maersk и MSC, отказались возобновлять маршруты, пролегающие через Красное море.

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов в ночь на 16 марта. В ходе нее американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

Ранее США ударили по аэропорту Ходейда в Йемене.

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