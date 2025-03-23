Украина запросила военную помощь у Эстонии

Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на €100 млн. Об этом сообщает ERR со ссылкой на минобороны страны.

«Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии...», — говорится в сообщении.

У эстонских оборонных компаний была заказана нужная Украине техника.

Недавно в Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. Однако в ЕК подчеркнули, что Европа не планируют создавать общую армию для всех стран ЕС.

До этого ЕК представила план милитаризации Евросоюза до 2030 года. В него в том числе входит план вооружения Украины и увеличение военной помощи Киеву.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что США и Евросоюз воспользуются 30-дневным перемирием на Украине, чтобы вооружить украинскую армию.

Ранее Украина стала лидером по импорту оружия.