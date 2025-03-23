В Белгородской области оценили последствия атак со стороны ВСУ за сутки

Украинские военнослужащие в течение суток выпустили 150 снарядов по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за данный промежуток времени атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся 41 населенный пункт. Украинские бойцы наносили по ним удары как с помощью боеприпасов, так и с помощью дронов. Всего по российскому региону были выпущены 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из которых удалось сбить 16.

Из заявления следует, что в результате обстрелов один из жителей Белгородской области получил тяжелые ранения. Кроме того, были повреждены 11 частных домовладений и четыре автомобиля. Также военные ВСУ нанесли ущерб одному коммерческому объекту и одному фермерскому хозяйству.

«В Краснояружском районе <...> выпущено 73 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и зафиксирована атака одного беспилотника. <...> В Ракитянском районе село Илек-Кошары и хутор Барилов подверглись атакам двух беспилотников», — рассказал Гладков.

Он добавил, что еще 34 снаряда и три дрона были выпущены по Белгородскому району. В Борисовском районе и Валуйском округе, в свою очередь, были зафиксированы атаки одного и 13 летательных аппаратов соответственно.

Также украинские бойцы нанесли удары по трем населенным пунктам в Волоконовском районе и семи населенным пунктам в Грайворонском округе. В первом случае они использовали три БПЛА и 10 боеприпасов, а во втором — 11 дронов и 23 снаряда.

«Над Старооскольским городским округом системой ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») сбит беспилотник», — уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что еще одной целью ВСУ стал Шебекинский муниципальный округ. По нему были выпущены 10 снарядов и 11 дронов.

Ранее украинский БПЛА атаковал служебный автомобиль в Белгородской области.