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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб сотрудник Росгвардии

Гладков: в Белгородской области росгвардеец погиб при атаке беспилотника на авто
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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по служебному автомобилю, в результате чего погиб сотрудник Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон атаковал машину на участке автодороги Графовка — Репяховка, расположенном в Краснояружском районе. Погибший росгвардеец исполнял служебные обязанности, заявил чиновник.

Он выразил слова соболезнования родным и близким умершего.

«Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память... Он был удивительным человеком: честным, порядочным, скромным и преданным службе. Человеком, мечтавшим и желавшим развиваться. Заботливым мужем и отцом», — написал глава региона.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на 20 марта Энгельс и Саратов подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время.

По его словам, этой ночью два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских дронов на Энгельс. Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавших также нет, отметил он.

Губернатор также заявил, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельсская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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