Родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся на территории села Гуево в Курской области, потребовали от командования поставок продуктов питания военным. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Информация о дефиците продовольствия у ВСУ в Гуеве просочилась в социальные сети, где родственники оккупантов требуют от командования поставок продуктов питания, не понимая, что украинские солдаты находятся в окружении, что признает даже американское военно-политическое руководство», — поделился подробностями собеседник агентства.

Он также рассказал о продолжении ожесточенных боевых действий в окрестностях села Гуево, а также в приграничных лесополосах западнее Гоголевки.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что зачистка Курской области от бойцов ВСУ практически завершена. По словам главы государства, российские войска провели ряд стремительных и достаточно дерзких операций.

В частности, ВС РФ удалось вытеснить из села Гуево бойцов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Противник был вынужден бежать из населенного пункта в направлении Сумской области. Российские военные преследовали отступающих при помощи дронов и артиллерии.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.