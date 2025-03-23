Власти Соединенных Штатов не ограничили поставки оружия Украине в рамках подготовки к заключению соглашения о перемирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — говорится в статье.

В этой же статье источники агентства заявили, что власти США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться. В статье говорится, что эта дата была выбрана из-за празднования Пасхи, как в западной, так и в православной церквях.

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Ранее премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина.