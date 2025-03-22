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Жители Ростовской области заявили о попытке атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу

SHOT: беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Ростовской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу, расположенную в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, всего раздалось от трех до пяти взрывов в районе нефтебазы. В небе были видны яркие вспышки.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в многоквартирном доме. Он отметил, что на место происшествия направились оперативные службы.

По данным очевидцев, после удара беспилотника по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону посекло осколками автомобиль. На месте происшествия находятся машины оперативных служб, организована работа медиков, спасателей и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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