СК рассказал о новых преступлениях ВСУ в Судже

У Следственного комитета есть новые доказательства о преступлениях ВСУ в освобожденной Судже Курской области. Об этом сообщила в Telegram-канале ведомства официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Так, ВСУ в Судже занимались мародерством, поджигали дома, в которых были мирные жители, целенаправленно обстреливали дома. Очевидцы рассказали о многочисленных преступных приказах командования ВСУ о расстрелах жителей.

Петренко также отметила, что военные следователи работают с пострадавшими из Суджи. Сейчас эвакуированных мирных жителей расположили в пунктах временного размещения. С ними проводятся следственные действия.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Отмечалось, что российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили часть войск из Курской области в ДНР.