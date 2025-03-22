Трое украинских военных сдались в плен в зоне ответственности группировки «Запад»

В зоне ответственности Западной группировки войск Вооруженных сил России сдались в плен трое украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

«Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — отметил он.

Также бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 27 пунктов управления БПЛА, два полевых склада боеприпасов, четыре станции спутниковой связи Starlink и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ.

16 марта испанская газета Pais писала, что военнослужащие ВСУ считают, что уже проиграли в конфликте с Россией. Издание подчеркнуло, что опросило десятки бойцов ВСУ под Краматорском.

До этого пленный боец ВСУ рассказал о жестоком приказе командования ВСУ ликвидировать своих же солдат, которые решили отступать. ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать.

Единственный выход, по словам военного, сдаться в российский плен. Однако в процессе эвакуации машины также обстреливают с украинской стороны, чтобы устранить своих же солдат и не дать им попасть в плен.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.