РИА Новости: ВСУ потеряли свыше 3,7 тыс. военных за две недели в Курской области

По данным Минобороны РФ, за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подсчетам агентства, за последние две недели ВСУ лишились более 3 730 военных, а свыше 30 сдались в плен.

Кроме того, украинские войска потеряли 14 танков, 25 боевых машин пехоты, 30 бронетранспортеров, 69 боевых бронированных машин, 169 автомобилей, 50 артиллерийских орудий, 29 минометов, две станции контрбатарейной борьбы, 53 пункта управления беспилотниками, восемь складов боеприпасов, две американские самоходные артиллерийские установки Paladin и одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

22 марта Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 200 военнослужащих. Также были уничтожены боевая машина пехоты, три бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

Ранее ВСУ перебросили часть войск из Курской области в ДНР.