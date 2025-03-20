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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Белгородском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 150 военнослужащих
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородском направлении.

Удары наносились по формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Малой Рыбицы, Угроедов и Степок в Сумской области Украины.

При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 бронемашин и другую технику. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения украинских войск в результате действий группировки войск «Север» за сутки потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка. Украинская армия также лишилась двух боевых машин пехоты, 11 боевых бронированных машин, трех инженерных машин разграждения, семи автомобилей и четырех артиллерийских орудий.

18 марта ВСУ организовали неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков. В МО также добавили, что все атаки ВСУ были отражены

Ранее появились кадры удара по пытающейся прорваться под Белгород технике ВСУ.

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