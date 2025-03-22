Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ сеткометом с дрона

Российские бойцы группировки войск «Север» уничтожили в воздухе дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области при помощи сеткомета, установленного на беспилотнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, расчеты российских дронов дежурят в небе круглосуточно.

На обнародованных кадрах можно заметить, как российский дрон приближается к вражескому БПЛА для отлова и, выждав подходящий момент, сбрасывает на него специальную сеть. Средства контроля зафиксировали полное попадание БПЛА в сеть, его винты были заблокированы, из-за чего орудие вышло из строя.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский боец отбил головой гранату и получил прозвище «Роналду».