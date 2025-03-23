Стало известно о ликвидации члена политбюро ХАМАС

Члена политического бюро палестинского движения ХАМАС Салаха аль-Бардавиля ликвидировали при ударе, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, член политбюро движения находился в палаточном лагере для перемещенных лиц к западу от города. В результате удара также не стало его жены, говорится в сообщении.

Салех аль-Бардавиль был членом Палестинского законодательного совета (однопалатный парламент), а также официальным представителем ХАМАС в Хан-Юнисе.

22 марта специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты ведут непрямые переговоры с ХАМАС, чтобы прекратить израильские удары по сектору Газа и завершить конфликт в регионе посредством диалога.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.