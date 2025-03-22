США ведут переговоры с ХАМАС

США ведут непрямые переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью прекращения израильских ударов по сектору Газа и завершения конфликта в регионе посредством диалога. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Чего хочет ХАМАС? Думаю, они хотят оставаться там до скончания века и управлять Газой. А это неприемлемо», — заявил Уиткофф.

По его словам, для Вашингтона приемлемо, если ХАМАС произведут демилитаризацию, тогда движение сможет оставаться в Газе, быть вовлеченными в судьбу анклава политически.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минобороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа.