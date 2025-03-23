Количество поврежденных при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону квартир выросло

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале, что, по последним данным, при атаке БПЛА на город были повреждены 16 квартир.

По его словам, в помещениях выбило стекла и рамы.

«В этих квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков», — добавил градоначальник.

В ночь на 22 марта в Ростовской области отражали атаку украинских беспилотников. Изначально стало известно о том, что в Ростове-на-Дону в многоэтажном доме на улице Горсоветская были повреждены 12 квартир, пострадали два человека. Дрон протаранил их квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон. В Сальске из-за падения дрона в магазине было повреждено остекление. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотников.

Ранее Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины.