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Стало известно о состоянии пострадавших при атаке беспилотника на ростовский дом

ТАСС: мужчина, пострадавший при атаке на Ростов-на-Дону, находится в реанимации
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Один пострадавший при атаке беспилотника на жилой дом в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта попал в реанимацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Власти отметили, что в реанимации находится мужчина 36 лет. Другой пострадавшей — женщине 33 лет — оказали помощь амбулаторно.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, в ночь на 22 марта в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа.

Позже стало известно, что беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Слюсарь отмечал, что что врачи сначала оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Еще одна жительница дома обратилась к медикам на месте происшествия — на фоне произошедшего у нее случился сильный стресс. Врачи оказали ей помощь и отпустили.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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