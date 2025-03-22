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Украинцам стали присваивать «черные метки» вместо повесток

«Страна.ua»: украинцам стали присваивать «черные метки» вместо повесток
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Shutterstock

Приложение для военнообязанных на Украине «Резерв плюс» стало присваивать ряду пользователей особые метки, что фактически означает получение повестки. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

«В учетной записи неожиданно появляется красная полоса со специфичным значком с просьбой обновить данные», — говорится в сообщении.

При этом при обновлении появляется сообщение с красной полосой, что есть нарушение правил воинского учета.

Как пояснили юристы, пометка появляется у тех, кому направлялась повестка и он по ней не явился, а значит, в систему внесли данные о его объявлении в розыск.

До этого сообщалось о том, что министерство обороны Украины заманивает молодежь в Вооруженные силы Украины (ВСУ) постерами о том, что на причитающийся 1 млн гривен ($24 тысячи) можно будет купить премиум-подписку на американский онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет. 20 марта сообщалось, что минобороны Украины призывает молодежь вступить в ряды ВСУ, рассказывая, сколько они смогут купить себе чизбургеров на полагающиеся им выплаты.

Ранее на Украине военные раскритиковали новые условия службы.

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