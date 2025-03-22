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На Украине заманивают молодежь в ВСУ пожизненной подпиской на Netflix

«Страна.ua»: молодежь заманивают в ВСУ 185-летней подпиской на Netflix
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Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Украины заманивает молодежь в Вооруженные силы Украины (ВСУ) постерами о том, что на причитающийся 1 млн гривен ($24 тысячи) можно будет купить премиум-подписку на американский онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На другом постере говорится, что на 1 миллион гривен можно приобрести 33 миллиона «робуксов» — внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.

«Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения», — отмечают журналисты.

20 марта сообщалось, что минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько они смогут купить себе чизбургеров на полагающиеся им выплаты. Как заявлял президент республики Владимир Зеленский, украинские солдаты от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик.

Ранее на Украине военные раскритиковали новые условия службы.

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