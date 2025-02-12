На Украине военные раскритиковали новые условия службы

Условия контракта для привлечения в Вооруженные силы Украины (ВСУ) молодых людей в возрасте 18-24 лет возмутили украинских военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua», которое проанализировало реакцию военнослужащих в социальных сетях.

По их словам, действующие бойцы ВСУ получают значительно меньшее жалованье и не имеют тех льгот, которые министерство обороны Украины предлагает новым контрактникам. В частности, им не выплачивали подъемные, а 100 тысяч гривен ($2,4 тысячи) получают только те, кто находится на передовой. При этом их служба фактически бессрочна и речи о демобилизации пока не идет. В то же время по новому контракту молодым людям обещают единовременную выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи), одногодичный срок службы, ежемесячное жалование до 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) и различные льготы, включая отсрочку от мобилизации на год и возможность выезда за границу после истечения срока контракта.

«Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — цитирует издание одного из военных.

Другой отмечает, что государство обесценило тех, кто добровольно пошел служить в начале конфликта, и игнорирует мотивацию действующих солдат.

При этом с критикой нового контракта выступают и молодые украинцы. Во-первых, им предлагают службу только в пехотных частях на передовой. Во-вторых, многие не верят, что минобороны выполнит обещанные условия, считая их «слишком хорошими, чтобы быть правдой». Кроме того, молодые собеседники издания говорят, что желающие служить уже давно на фронте, а добровольцев почти не осталось.

11 февраля на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Ранее Захарова сочла проект «Контракт 18-24» по вступлению в ВСУ билетом в один конец.