ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

Украинские войска обстреляли село Репяховка в Белгородской области, пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина самостоятельно вернулся в село, куда был запрещен въезд, и попал под обстрел.

«В тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал он.

Возвращаться в дома Краснояружского района все еще опасно, уточнил Гладков.

В начале марта Гладков сообщил, что села Двулучное и Муром подверглись налету дронов. В одном из них FPV-дрон повредил крышу хозпостройки в частном домовладении.

Тогда же противник обстрелял село Тишанку. У здания соцобъекта была повреждена кровля. Также пострадали частный дом, газовая труба и линия электропередачи, из-за чего часть жителей остались без света.

Ранее Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.