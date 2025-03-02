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Из-за обстрела ВСУ под Белгородом обесточены восемь населенных пунктов

Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта региона.

Чиновник рассказал, что села Двулучное и Муром подверглись налету дронов. В первом FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) повредил крышу хозпостройки в частном домовладении. Во втором БПЛА сбросил взрывчатку, в результате чего были разрушены дом и надворная постройка.

Гладков добавил, что село Тишанка было обстреляно.

«В результате прилета снарядов в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. В социальном объекте повреждено остекление входной группы», — написал чиновник.

По его словам, также была повреждена линия электропередачи. Из-за этого село Тишанка, хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зеленый Клин и Верный остались без света.

Накануне противник тоже обстрелял село Тишанку. При этом в здании соцобъекта была повреждена кровля. Также пострадали частный дом, газовая труба и линия электропередачи, из-за чего часть жителей осталась без света.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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