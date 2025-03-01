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Белгородское село частично обесточено после обстрела ВСУ

Гладков сообщил об атаках ВСУ на шесть населенных пунктов под Белгородом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал о новых атаках беспилотников и обстрелах региона со стороны ВСУ.

По его словам, противник обстрелял село Тишанку. При этом в здании соцобъекта была повреждена кровля. Также пострадали частный дом, газовая труба и линия электропередачи, из-за чего часть жителей осталась без света.

Согласно публикации, БПЛА сбросил взрывные устройства в хуторе Плотвянка, из-за чего был посечен автомобиль. FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали поселок Прилесье (нанесен урон оборудованию в одном из корпусов сельхозпредприятия) и село Березовка (повреждены фронтон и забор частного домовладения). Кроме того, дроны повредили забор частного дома, трактор и два легковых автомобиля в хуторе Леоновка, а в городе Грайворон БПЛА ударил по неэксплуатируемому зданию. Там были посечены фасад и остекление. При детонации были выбита окна и в здании соцобъекта.

Днем 1 марта сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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