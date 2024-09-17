Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Во время вчерашнего обстрела Белгорода украинскими войсками пострадали 10 человек, девять из них до сих пор находятся в больнице. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера во время обстрела Белгорода пострадали 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека — в реанимации», — сообщил глава региона.

По словам Гладкова, сильнее прочих пострадала женщина, которая получила ранения обеих ног и руки.

16 сентября губернатор Белгородской области сообщал, что в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей. Кроме того, при обстрелах был поврежден газопровод.

14 сентября в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся массированным атакам украинских военных, при которых пострадали четверо местных жителей.

Кроме того, на автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Еще один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден.

Ранее в сети появилось видео с моментом прилета снаряда в автомобиль в Белгороде.