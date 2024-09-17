Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: двое пострадавших при обстреле Белгорода находятся в реанимации

Во время вчерашнего обстрела Белгорода украинскими войсками пострадали 10 человек, девять из них до сих пор находятся в больнице. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера во время обстрела Белгорода пострадали 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека — в реанимации», — сообщил глава региона.

По словам Гладкова, сильнее прочих пострадала женщина, которая получила ранения обеих ног и руки.

16 сентября губернатор Белгородской области сообщал, что в результате обстрела со стороны Украины повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей. Кроме того, при обстрелах был поврежден газопровод.

14 сентября в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся массированным атакам украинских военных, при которых пострадали четверо местных жителей.

Кроме того, на автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Еще один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден.

Ранее в сети появилось видео с моментом прилета снаряда в автомобиль в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами