Российское подразделение «Анвар» уничтожает расчеты БПЛА и артиллерию в Сумской области, с помощью которых противник обстреливает Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости, демонстрируя видео работы подразделения.

«Уничтожаем противника в Сумской области, который обстреливает Белгородскую область. Работаем по расчетам FPV-дронов противника и по его артиллерии», — сказал агентству военный с позывным «Лютый».

На видео можно заметить, как российский беспилотник на оптоволокне атакует здание, где находится расчет FPV-дронов противника, потом «Анвар» уничтожает украинский склад с боеприпасами и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 марта украинские формирования предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию Белгородской области в направлении населенных пунктов Прилесье и Демидовка. Министерство обороны РФ заявило, что в операции приняли участие около 200 бойцов ВСУ и 29 единиц техники.

Несмотря на это, Вооруженные силы РФ успешно отразили все атаки украинских подразделений. Пересечения государственной границы допущено не было.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что украинские бойцы попытались вклиниться на территорию Белгородской области, чтобы Киев мог заполучить плацдарм для «торгов» на возможных переговорах с Москвой.

Ранее атаки украинских войск на Белгородскую область назвали «матч-реваншем» Зеленского.