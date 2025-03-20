В Госдуме РФ объяснили попытку ВСУ вклиниться в Белгородскую область

Украинские бойцы осуществили попытку вклиниться на территорию Белгородской области, чтобы Киев мог заполучить плацдарм для «торгов» на возможных переговорах с Москвой. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область по той же причине, по которой они вторглись в Курскую область. Законодатель пояснил, что украинские войска хотели продемонстрировать свои возможности зарубежным партнерам Киева и обзавестись плацдармом, который можно было бы на что-то поменять в рамках переговоров с российскими властями.

«Они уже получили в приграничье по лбу, но, я уверен, что не остановятся — [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому дополнительные аргументы нужны сейчас, как воздух», — отметил парламентарий.

Журавлев выразил уверенность, что Зеленский будет заставлять военнослужащих идти в наступление, пока у ВСУ есть хотя бы один полк в резерве. Но, как сказал депутат, российские подразделения продолжат жестко отвечать на попытки вклиниться на территорию РФ.

18 марта украинские формирования предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию Белгородской области в направлении населенных пунктов Прилесье и Демидовка. Министерство обороны РФ заявило, что в операции приняли участие около 200 бойцов ВСУ и 29 единиц техники.

Несмотря на это, Вооруженные силы РФ успешно отразили все атаки украинских подразделений. Пересечения государственной границы допущено не было.

Ранее атаки украинских войск на Белгородскую область назвали «матч-реваншем» Зеленского.