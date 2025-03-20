Атаки на Белгородскую область назвали «матч-реваншем» Зеленского

Атаки ВСУ на Белгородскую область являются попытками оккупировать хоть какую-то территорию России по приказу Владимира Зеленского. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он указал, что действия ВСУ не имеют смысла и обречены на провал, поскольку ВС РФ и Росгвардия успешно отражают атаки.

«Я так понимаю, это некий матч-реванш для ВСУ по приказу Зеленского, чтобы хоть какую-то территорию России взять под контроль, чтобы предложить в качестве обмена на возможных переговорах. Это уже шизофрения со стороны Зеленского с точки зрения оккупации территории России», — сказал Матвийчук.

По его словам, действия ВСУ являются провокациями перед переговорами России и США в Саудовской Аравии. Киев хочет продемонстрировать мнимые успехи, полагает эксперт.

До этого министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ на Белгородском направлении. Украинская армия потеряла до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 бронемашин и другую технику. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Ранее в США усомнились, что Украина согласится на сделку по остановке ударов по инфраструктуре.