Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил посадку «на брюхо» и остался невредим. Об этом сообщает Telegram-канал Aviahub.

«Самолет оказался в итоге полностью целым, слава Российским сталеварам», — говорится в сообщении.

Отмечается, подобная посадка истребителя произошла впервые. Похожий инцидент уже случался, но тогда у самолета была выпущена передняя стойка шасси.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха ранее заявил, что повышенный интерес к российским боевым самолетам подтверждает их превосходство на мировой арене. Бадеха подчеркнул, что в России производят различные модели боевых самолетов, включая истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С поколения 4++ и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34.

В конце февраля американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 в скорости и стоимости

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.