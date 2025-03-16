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Российские военные уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Харьковской области

Бойцы «Севера» уничтожили блиндаж ВСУ с расчетом БПЛА в Харьковской области
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы группировки «Север» уничтожили замаскированный украинский блиндаж с расчетом беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Военные с помощью разведывательного дрона установили местонахождение вражеского блиндажа, замаскированного в лесу, и передали точные координаты операторам боевых беспилотников. Военный 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с ювелирной точностью поразил цель, отметили в ведомстве.

15 марта глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что российские военнослужащие уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают усилия для сдерживания, в частности, на Купянском направлении.

Ганчев отметил, что бойцы армии РФ смогли форсировать реку Оскол и освободить часть территории на ее правом берегу. Он добавил, что в ближайшее время военные приступят к освобождению и зачистке поселка Двуречная и других близлежащих территорий.

В конце февраля министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».

Ранее военный эксперт рассказал о 40-километровом «шпагате» ВСУ под Купянском.

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