«Страна.ua»: на Украине усилили контроль на границе в Закарпатье

На Украине ужесточили контроль на границе в Закарпатской области. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу страны.

Отмечается, что для охраны границы с Венгрией и Румынией были задействованы дополнительные силы.

Подчеркивается, что это один из основных участков для нелегального перехода границы мужчинами.

В декабре сообщалось, что на западе Украины женщины воспрепятствовали сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов), пытавшимся насильственно мобилизовать мужчину. Конфликт произошел в городе Берегово Закарпатской области. Сотрудники ТЦК при поддержке полицейских прямо на улице попытались схватить мужчину. Однако за него вступились несколько женщин, которые стали кричать на военных и отталкивать их.

А в январе стало известно, что мужчина, доставленный в территориальный центр комплектования в Закарпатской области, ограбил кабинет начальника и сбежал через окно.

Ранее хакеры обнародовали личные данные сотрудников украинских ТЦК.