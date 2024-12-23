На Западной Украине женщины отбили мужчину от сотрудников ТЦК

В украинском Закарпатье женщины помогли мужчине на улице отбиться от военкомов

На западе Украины женщины воспрепятствовали сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов), пытавшимся насильственно мобилизовать мужчину. Соответствующее видео разместил украинский Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел в городе Берегово Закарпатской области. Сотрудники ТЦК при поддержке полицейских прямо на улице попытались схватить мужчину. Однако за него вступилось несколько женщин, которые стали кричать на военных и отталкивать их.

23 декабря сообщалось , что на Украине сотрудников ТЦК грозят отправить на фронт, если они не выполняют план по мобилизации мужчин в армию.

В тот же день сразу несколько экипажей полиции прибыли на место задержания жителя украинского города Львова, которого должны были доставить в территориальный центр комплектования.

22 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил , что в военном комиссариате в городе Одессе произошла стрельба. По его словам, отец пытался отбить сына у сотрудников территориального центра комплектования, «но получил пулю».

Ранее сотрудники ТЦК пытались поджогом выкурить украинца из машины.