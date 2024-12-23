Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западной Украине женщины отбили мужчину от сотрудников ТЦК

В украинском Закарпатье женщины помогли мужчине на улице отбиться от военкомов
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На западе Украины женщины воспрепятствовали сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов), пытавшимся насильственно мобилизовать мужчину. Соответствующее видео разместил украинский Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел в городе Берегово Закарпатской области. Сотрудники ТЦК при поддержке полицейских прямо на улице попытались схватить мужчину. Однако за него вступилось несколько женщин, которые стали кричать на военных и отталкивать их.

23 декабря сообщалось , что на Украине сотрудников ТЦК грозят отправить на фронт, если они не выполняют план по мобилизации мужчин в армию.

В тот же день сразу несколько экипажей полиции прибыли на место задержания жителя украинского города Львова, которого должны были доставить в территориальный центр комплектования.

22 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил , что в военном комиссариате в городе Одессе произошла стрельба. По его словам, отец пытался отбить сына у сотрудников территориального центра комплектования, «но получил пулю».

Ранее сотрудники ТЦК пытались поджогом выкурить украинца из машины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами