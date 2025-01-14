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На Украине судимый мужчина украл €27 тысяч у начальника военкомата

Украинец сбежал из ТЦК в Закарпатье, украв из кабинета начальника €27 тысяч
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РИА «Новости»

Мужчина, доставленный в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат) в Закарпатской области, ограбил кабинет начальника и сбежал через окно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам парламентария, гражданин уже имеет судимость. В военный комиссариат его доставили для прохождения медицинской комиссии.

«Бывший рецидивист <...> отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил €27 тыс., а затем скрылся через окно», — говорится в заявлении.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», на этом фоне в регионе был введен план «Перехват». При этом ограбленный начальник территориального центра комплектования рассказал журналистам, что собирал деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

13 января издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе таксисты начали получать заказы от военных комиссариатов на доставку мужчин призывного возраста в ТЦК. В материале уточнялось, что сотрудники территориальных центров комплектования обещали не трогать самих водителей и предоставить им талоны на бензин.

Ранее хакеры обнародовали личные данные сотрудников украинских ТЦК.

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