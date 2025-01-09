Украинские хакеры раскрыли личности сотрудников ТЦК

Украинские хакеры из группировки «Берегини» опубликовали списки с личными данными сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, ТЦК). Таблицы опубликованы в Telegram-канале группировки.

«Будете знать, кто виноват в том, что ваших сыновей, мужей и братьев забирают и отправляют на бессмысленную бойню», — отметили хакеры и призвали подписчиков внимательнее посмотреть списки.

В представленном перечне указаны должности, звания, фамилии, имена, отчества и мобильные номера сотрудников ТЦК.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. В конце ноября «Страна.ua» писала, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. В декабре стало известно, что военкомы проводят в республике «такси-мобилизацию».

Ранее на Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу.