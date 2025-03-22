Минобороны сообщило о поражении украинских военных объектов в 135 районах

Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и склады с боеприпасами в 135 районах. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах», — говорится в сводке ведомства.

22 марта РИА Новости заявило, что ВС РФ перешли к активным действиям в Запорожской области. По его данным, они заняли село Степовое и вклинились в оборону Вооруженных сил Украины западнее Орехова. Кроме того, украинские войска оказались под угрозой окружения в Пятихатках и Лобковом.

Накануне министерство сообщало, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ собирают резервы в Сумской области.