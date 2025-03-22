Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили ехавшего на велосипеде мирного жителя в селе Заолешенка Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

«Следствием установлено, что в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинским военным был убит местный житель, проезжавший по улице на велосипеде», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одна из жительниц села Казачья Локня рассказала правоохранителям о жестоких пытках и убийстве солдатами ВСУ российского бойца в августе 2024 года.

До этого эвакуированные жители села Казачья Локня рассказали, что солдаты ВСУ пытались убедить граждан уезжать на Украину, при этом рассказывая о ненависти соотечественников к ним.

22 марта стало известно, что жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от солдат ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Один из местных жителей заявил, что до вторжения украинской армии владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать.

Ранее стало известно, что ВСУ в Судже разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки.