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В Курской области женщина два дня шла в шлепках с сыном, уходя от ВСУ

Жительница Новоивановки два дня шла в шлепках с сыном, спасаясь от ВСУ
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Жительница курского села Новоивановка два дня шла в шлепках с сыном в соседний поселок, спасаясь от солдат Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев событий.

По словам эвакуированных жительниц населенного пункта Казачья Локня, из-за массированных атак украинских бойцов у многих жителей «сгорело все нажитое».

«Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то», — рассказал источник.

Другой собеседник агентства добавил, что женщина с сыном до вторжения украинской армии владели хозяйством, собирались уезжать из поселка, но в один из дней увидели танки и были вынуждены бежать.

До этого стало известно, что в Гончаровке Курской области местного жителя разорвало от прилета снаряда ВСУ. Соседка мужчины Евгения Марченко заявила, что прилет ВСУ застал его, когда он пошел кормить кур. Из-за удара его «в клочья разорвало». Она отметила, что одна из прилетевших бомб застряла на крыше, но не разорвалась.

Ранее бойцы ВСУ обозначили сроки выхода из Курской области.

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