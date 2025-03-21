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Дрон заснял бойца ВСУ, бегущего из Курской области с кустом для маскировки

МО показало кадры бойца ВСУ, бегущего от курской границы с кустом для маскировки

Российский дрон заснял на камеру бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), бегущего из Курской области с кустом для маскировки. Кадры опубликовало министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как по дороге посреди изрытого бронетехникой поля движется «куст». Мужчина был обнаружен во время воздушной разведки в Сумской области Украины.

До этого в ВСУ признали необходимость более раннего выхода из Курской области.

До этого в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что число жителей Курской области, признанных потерпевшими от атак армии Украины, достигло 43 тыс. человек. Председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских военных.

Ранее боец «Апостол» спас сослуживцев в Курской области, отбив дрон ВСУ головой.

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Атаки на Курскую область
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