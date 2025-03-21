В ВСУ признали необходимость более раннего выхода из Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали необходимость более раннего выхода из Курской области. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным газеты, большое количество бойцов ВСУ, от рядовых солдат до офицеров, заявили о запоздалом выводе сил из большей части Курской области. Военнослужащие обратили внимание на то, что в последние недели приходилось держать оборону в сложных условиях.

Некоторые источники издания заверили, что с военной точки зрения выходить с территории Курской области нужно было после контрнаступления ВС РФ осенью 2024-го. Другие солдаты считают, что критической точкой выхода должен был стать январь 2025 года, когда российская сторона начала перекрывать логистические пути ВСУ.

До этого в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что число жителей Курской области, признанных потерпевшими от атак армии Украины, достигло 43 тыс. человек. По данным ведомства, председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских военных.

Ранее в силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Сумскую область.