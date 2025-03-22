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Российский боец рассказал об обстановке в освобожденной Гончаровке

Боец ВС РФ: расчеты БПЛА ВСУ занимали целую улицу в Гончаровке под Суджей
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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов базировались практически в каждом доме на одной из улиц в освобожденной Гончаровке под Суджей в Курской области. Об этом рассказал в интервью РИА Новости боец отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север», с позывным «Бэн».

Минобороны РФ 14 марта объявило об освобождении Гончаровки от украинских войск.

По словам «Бэна», на улицах Гончаровки было найдено много вражеских дронов, их отправили в лабораторию. Беспилотники будут переделаны для дальнейшего использования российскими военными.

Военнослужащий уточнил, что часть украинских военных, живших в домах Гончаровки, были уничтожены при зачистке населенного пункта.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее ВСУ перебросили часть войск из Курской области в ДНР.

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