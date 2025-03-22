Участники украинских нацбатальонов пытали людей в городе Украинске Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца Леонида Солуянова.

«Любимое занятие [нацбатальонов] — это подвешивать руки к потолку, ноги к полу и <…> забивать. Это просто палачи», — отметил он.

Солуянов подчеркнул, что эти преступления специально фиксировались на камеру, чтобы впоследствии использовать записи в качестве компромата и заставлять участников нацбатальонов выполнять любые приказы.

В конце февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обращения к сенаторам заявила, что все виновные в преступлениях Украины против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с российским законодательством. Она отметила, что в книге о преступлениях Украины собраны факты, подтверждающие «преступный, террористический характер» Киева и его преступления против мирного населения.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все преступления Украины необходимо зафиксировать, особенно преступления, совершенные против мирных граждан.

Ранее комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных.