Бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формированиям двух механизированных, аэромобильной и егерской бригад в районах Богатыря, Федоровки и Веселого», — сказал начальник пресс-центра.

Гордеев добавил, что за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 130 военных. Помимо этого, российские войска уничтожили два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и семь пунктов управления беспилотной авиацией.

20 марта Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение нескольким бригадам морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня в курском приграничье. По данным Минобороны, российские военные отразили две контратаки украинских войск.

21 марта министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. В ведомстве уточнили, что ВС России освободили от ВСУ населенные пункты Рубанщина и Заолешенка. Также под контроль российских войск перешло село Степовое.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Белгородском направлении.