Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В группировке «Восток» заявили о поражении четырех бригад ВСУ за сутки

Группировка «Восток» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ за сутки
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формированиям двух механизированных, аэромобильной и егерской бригад в районах Богатыря, Федоровки и Веселого», — сказал начальник пресс-центра.

Гордеев добавил, что за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 130 военных. Помимо этого, российские войска уничтожили два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и семь пунктов управления беспилотной авиацией.

20 марта Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение нескольким бригадам морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня в курском приграничье. По данным Минобороны, российские военные отразили две контратаки украинских войск.

21 марта министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. В ведомстве уточнили, что ВС России освободили от ВСУ населенные пункты Рубанщина и Заолешенка. Также под контроль российских войск перешло село Степовое.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Белгородском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами