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В Курской области отразили две контратаки ВСУ

Минобороны: военные РФ за сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные Силы России нанесли поражение нескольким бригадам морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные отразили две контратаки противника.

За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 250 военнослужащих. Также украинская армия лишилась танка и двух пунктов управления беспилотниками.

Накануне заместитель командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Павел Язловецкий признал окружение в Курской области.

В hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением ВСУ происходят и в других подразделениях украинской армии. Издание отметило, что медалью за выход из окружения награждал лично президент Украины Владимир Зеленский. В hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением происходят и в других подразделениях украинской армии.

Ранее Украине сообщили о крупнейшей ошибке Киева в противостоянии с Россией.

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Атаки на Курскую область
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