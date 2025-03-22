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В «Южной» группировке войск отчитались о потерях ВСУ за сутки

ВСУ потеряли до 210 военных в зоне ответственности «Южной» группировки войск
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 210 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, передает ТАСС.

«Уничтожены семь автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов», — сказал офицер.

Третьяков добавил, что за прошедшие сутки подразделения группировки нанесли поражение тяжелой механизированной, четырем механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ, а также бригаде теробороны, штурмовой бригаде «Лють» и двум бригадам нацгвардии. По его словам, украинские войска располагались в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Валентиновка, Новая Полтавка, Северск, Новооленовка, Катериновка, Старая Николаевка, Часов Яр и Иванополье.

8 марта «Южная» группировка войск российской армии за сутки уничтожила до 230 солдат (ВСУ). По словам Третьякова, украинские войска также потеряли три склада боеприпасов.

В феврале российские бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Улаклы в ДНР.

Ранее в Минобороны назвали удар по газоизмерительной станции «Суджа» провокацией ВСУ.

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