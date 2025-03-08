Южная группировка войск российской армии за прошедшие сутки, 7 марта, уничтожила до 230 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригаде нацгвардии в районах Краматорска, Клебан-Быка, Дружбы, Северска и Константиновки», — сообщил Третьяков.

Он добавил, что кроме 230 уничтоженных солдат и офицеров ВСУ, украинские войска потеряли три склада боеприпасов.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на севере и юге Часова Яра.

Он добавил, что российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области.

Ранее ВС России вошли в Харьковскую область с территории Белгородской.