Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Юг» нанесла удар по силам ВСУ в районе Северска

Минобороны: Южная группировка войск уничтожила до 230 солдат ВСУ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Южная группировка войск российской армии за прошедшие сутки, 7 марта, уничтожила до 230 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригаде нацгвардии в районах Краматорска, Клебан-Быка, Дружбы, Северска и Константиновки», — сообщил Третьяков.

Он добавил, что кроме 230 уничтоженных солдат и офицеров ВСУ, украинские войска потеряли три склада боеприпасов.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на севере и юге Часова Яра.

Он добавил, что российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области.

Ранее ВС России вошли в Харьковскую область с территории Белгородской.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами