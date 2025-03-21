В Минобороны назвали удар по газоизмерительной станции «Суджа» провокацией ВСУ

МО РФ: ВСУ ударили по станции «Суджа» для дискредитации мирных инициатив

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с целью провокации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

В Минобороны отметили, что подрыв объекта энергетической инфраструктуры, который находился под контролем ВСУ с 7 августа 2024 года, был осуществлен 21 марта 2025 года около 00:20 по московскому времени.

В ведомстве подчеркнули, что подрыв отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ важного российского энергетического объекта «является намеренной провокацией киевского режима».

Там добавили, что данный инцидент следует рассматривать в ряду ударов по энергетической инфраструктуре РФ в целях дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

В генштабе ВСУ заявляли, что российские военные якобы сами ударили по объекту. Что известно об атаке на ГИС «Суджа» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о нарушении «энергетического перемирия» Украиной.