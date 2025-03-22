Марочко сообщил о начала боев за село Красное Первое в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил России начали бои за село Красное Первое в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска сделали рывок с Петровки по направлению населенного пункта Красное Первое и уже зашли в данный населенный пункт», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что на этом участке фронта есть продвижение.

20 марта Марочко сообщил, что российские войска начали бои за взятие Каменки в Харьковской области. По его данным, российские силы заняли высоты северо-восточнее Каменки, что позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям, а также взять под огневой контроль часть села.

В тот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продолжающемся наступлении российских войск на Купянском направлении. По его словам, этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных. Несмотря на успехи российских сил в окружении ВСУ вокруг Купянска, украинское командование предпринимает попытки усилить свои позиции в этом районе, реагируя на активные боевые действия российской армии.

Ранее российские военные построили «подземный город» в Харьковской области.