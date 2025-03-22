Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о начале боев за село Красное Первое в Харьковской области

Марочко сообщил о начала боев за село Красное Первое в Харьковской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России начали бои за село Красное Первое в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска сделали рывок с Петровки по направлению населенного пункта Красное Первое и уже зашли в данный населенный пункт», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что на этом участке фронта есть продвижение.

20 марта Марочко сообщил, что российские войска начали бои за взятие Каменки в Харьковской области. По его данным, российские силы заняли высоты северо-восточнее Каменки, что позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям, а также взять под огневой контроль часть села.

В тот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продолжающемся наступлении российских войск на Купянском направлении. По его словам, этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных. Несмотря на успехи российских сил в окружении ВСУ вокруг Купянска, украинское командование предпринимает попытки усилить свои позиции в этом районе, реагируя на активные боевые действия российской армии.

Ранее российские военные построили «подземный город» в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами