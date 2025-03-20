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ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области

Ганчев: ВС России сжимают полукольцо вокруг купянской группировки ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продолжающемся наступлении российских войск на Купянском направлении, российские бойцы окружают группировку ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ганчева, этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных. Несмотря на успехи российских сил в окружении ВСУ вокруг Купянска, украинское командование предпринимает попытки усилить свои позиции в этом районе, реагируя на активные боевые действия российской армии.

«Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска», — подчеркнул собеседник агентства.

15 марта Ганчев заявлял, что силы РФ форсировали Оскол и заняли часть территории на правом берегу. Он добавил, что в ближайшее время они приступят к зачистке поселка Двуречная и других близлежащих территорий.

Ранее Марочко сообщил об активизации ВСУ в Купянске.

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