Марочко заявил о начале боев за Каменку в Харьковской области

Марочко заявил, что войска РФ начали бои за Каменку в Харьковской области

Российские войска начали бои за взятие села Каменка в Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Военные РФ после форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах северо-западнее населенного пункта Тополи продолжают развивать успех на купянском участке, рассказал военный эксперт.

По его данным, за несколько суток российские силы заняли высоты северо-восточнее Каменки, что позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям, а также взять под огневой контроль часть села.

«В целом можно говорить о начале освободительных действий за данный поселок», — добавил он.

17 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что ВС РФ начали бои за два населенных пункта в Запорожской области.

В тот же день Минобороны сообщало, что российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области.

Ранее стало известно, сколько населенных пунктов в Харьковской области контролирует РФ.