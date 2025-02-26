Российские военные построили «подземный город» в Харьковской области

Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» создали в Харьковской области «подземный город». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.

В ведомстве заявили, что речь идет о потайных подземных коммуникациях, возведенных на линии боевого соприкосновения. Там военные отдыхают после выполнения боевых задач, осуществляют обслуживание техники и вооружения.

«Здесь же производят ротацию подразделений», — сказали в Минобороны.

Там отметили, что «подземный город» военнослужащие строили в промежутках между выполнением боевых задач, чаще всего — под покровом ночи. На глубине нескольких метров они разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. Бойцы учли и возможность атаки противника, поэтому они поставили ловушки на основных входах и создали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.

24 февраля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы РФ постепенно расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где украинская армия несет большие потери.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ в ЛНР.